Солдаткина (Красильникова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Красильникова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1948

Дата смерти

12.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1948

Отец: Красильников Иван Ефремович

Мать: Красильникова Мария

Рождение ребёнка
30.01.1971

Дочь: Солдаткина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
10.06.1972

Дочь: Курбанова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Солдаткин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Федорович

Смерть
12.10.2021
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