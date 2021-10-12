Солдаткина (Красильникова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1948
Дата смерти12.10.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1948
Отец: Красильников Иван Ефремович
Мать: Красильникова Мария
Рождение ребёнка
30.01.1971
Дочь: Солдаткина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1972
Дочь: Курбанова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Солдаткин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Федорович
Смерть
12.10.2021