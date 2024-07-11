Юсупов Исхак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсупов Бинямин
Мать: не указана
Гражданство
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юсупова) Мария
Мать ребёнка: Юсупова Марям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Дмитрий
Мать ребёнка: Юсупова Марям
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Марям
Рождение ребёнка
10.01.1913
Сын: Юсупов Герц
Мать ребёнка: Юсупова Марям
Кубинский район, Красная Слобода, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно