Юсупов Исхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Исхак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Бинямин

Мать: не указана

Гражданство
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юсупова) Мария

Мать ребёнка: Юсупова Марям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Дмитрий

Мать ребёнка: Юсупова Марям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Марям

Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Юсупов Герц

Мать ребёнка: Юсупова Марям

Кубинский район, Красная Слобода, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно

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