Козаков Голетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козаков Голетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиничева (Куранда) Александра

Рождение ребёнка
25.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калиничева (Куранда) Александра

Смерть
Неизвестно

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