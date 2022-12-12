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- Матрона Ивановна

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Место рождения

поч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1818 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Лысов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Лысова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Лысова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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