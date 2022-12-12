- Матрона Ивановна
Место рожденияпоч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Лысова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Лысова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Романович
Смерть
Неизвестно