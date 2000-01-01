Сухоруков Микита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухоруков Микита Васильевич

Сухоруков Микита Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1642 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1669

Отец: Сухоруков Василий

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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