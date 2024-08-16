Безродный Сидор Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: (Безродная) Зиновия Сидоровна
Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Безродная) Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Безродный Митрофан Сидорович
Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Безродный Степан Сидорович
Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Безродный Афиноген Сидорович
Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно