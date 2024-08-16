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Безродный Сидор Александрович

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Безродный Александр Тимофеевич

Мать: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безродная Феодора Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: (Безродная) Зиновия Сидоровна

Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Безродный Яков Сидорович

Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Безродная) Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Безродный Митрофан Сидорович

Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Безродный Степан Сидорович

Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Безродный Афиноген Сидорович

Мать ребёнка: Безродная Феодора Лаврентьевна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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