Елена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Около 1696 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1708 г.р.
Около 1711 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1716 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1686 и 1696

Муж: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Титович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Иван Титович, 53 года, и жена его Елена Харитоновна, 49 лет. У них дети Дмитрий, 23 года, Григорий, 13 лет, Дмитрий, 6 лет, Акулина, 11 лет, Акулина, 8 лет,... Показать все
Смерть
После 1729
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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