Елена Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1686 и 1696
Муж: Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Титович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Иван Титович, 53 года, и жена его Елена Харитоновна, 49 лет. У них дети Дмитрий, 23 года, Григорий, 13 лет, Дмитрий, 6 лет, Акулина, 11 лет, Акулина, 8 лет,... Показать все
Смерть
После 1729