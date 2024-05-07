Шмаленко (Селиванова) Татьяна Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШмаленко (Селиванова) Татьяна Александровна

Шмаленко (Селиванова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиванов Александр Матвеевич

Мать: Селиванова N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаленко Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шмаленко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаленко Иван Иванович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.