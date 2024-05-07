Шмаленко (Селиванова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селиванов Александр Матвеевич
Мать: Селиванова N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаленко Евгений Иванович
Отец ребёнка: Шмаленко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра