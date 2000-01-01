Мамаева (?) Ксения Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Мамаев Яков Дмитриевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Мамаев Яков Дмитриевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.07.1850
Дочь: Соломона Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Дмитриевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Соломона рожденая
Отец ребёнка: не указан
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)