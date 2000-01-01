Мамаева (?) Ксения Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Ксения Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мамаев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Дмитриевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Мамаев Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Дмитриевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.07.1850

Дочь: Соломона Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Дмитриевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Соломона рожденая

Отец ребёнка: не указан

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Дмитриевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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