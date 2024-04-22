С Агрипена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: С Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Дочь: (С) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: С Николай Иванович
Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 337
Смерть
Неизвестно