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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1811
Пол
Мужской
Отец
Левонтей
1784 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Левонтей
Мать: не указана
Смерть
1811
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