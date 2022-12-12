Давлетгарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлетгарей

Давлетгарей

avatar

Место рождения

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1897

Дочь: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна

Мать ребёнка: Минзада

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Сын: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич

Мать ребёнка: Минзада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Факия Давлетгареевна

Мать ребёнка: Минзада

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close