Давлетгарей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1897
Дочь: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна
Мать ребёнка: Минзада
Рождение ребёнка
1898
Сын: Давлетгареев Явхарислам Давлетгареевич
Мать ребёнка: Минзада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Факия Давлетгареевна
Мать ребёнка: Минзада