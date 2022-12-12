Логин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Михаил
Мать: не указана
В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья есть еще предположительно дядя Малафей Корнеев в 1750
Рождение ребёнка
1744
Сын: Афонасий Логинович
Мать ребёнка: Авдотья Семеновна
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья в ревизии 1816 г. - 60
Рождение ребёнка
1746
Сын: Степан Логинович
Мать ребёнка: Авдотья Семеновна
1750 - 27 семья В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Семеновна
Смерть
До 1779