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Логин Михайлович

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1711

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Михаил

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья есть еще предположительно дядя Малафей Корнеев в 1750
Рождение ребёнка
1744

Сын: Афонасий Логинович

Мать ребёнка: Авдотья Семеновна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья в ревизии 1816 г. - 60
Рождение ребёнка
1746

Сын: Степан Логинович

Мать ребёнка: Авдотья Семеновна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
1750 - 27 семья В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Семеновна

Смерть
До 1779
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