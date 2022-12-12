Ручкина Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРучкина Фекла Ивановна

Ручкина Фекла Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Между 1890 и 1900

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.06.1863

Сын: Ручкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Василий Николаевич

Смерть
Между 1890 и 1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close