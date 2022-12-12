Ручкина Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиМежду 1890 и 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1863
Отец ребёнка: Ручкин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1890 и 1900