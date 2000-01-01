Куранов Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Куранов неопределен
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Куранов Гавриил Семенович
Мать ребёнка: Куранова Маланья Осиповна
Место жительства
1825
Замьяны Или Красный Яр? Куранов Семен Николаевич 27 лет На службе с 01/01/1813. Жена: Маланья Осиповна Сын: Гавриил 4 лет Список казаков АКВ https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1-d-17 файл... Показать все
Смерть
Неизвестно