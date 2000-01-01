Куранов Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Семен Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1820

Жена: Куранова Маланья Осиповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Куранов Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Куранова Маланья Осиповна

Место жительства
1825
Замьяны Или Красный Яр? Куранов Семен Николаевич 27 лет На службе с 01/01/1813. Жена: Маланья Осиповна Сын: Гавриил 4 лет Список казаков АКВ https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1-d-17 файл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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