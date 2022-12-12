Тертычная Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертычная Нина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1936

Сын: Тертычный Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Тертычный Альберт Григорьевич

Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.07.1939

Дочь: Тертычная Нели Григорьевна

Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович

Кабардинская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертычный Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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