Тертычная Нина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1936
Сын: Тертычный Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Тертычный Альберт Григорьевич
Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1939
Дочь: Тертычная Нели Григорьевна
Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович
Кабардинская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно