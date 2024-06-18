Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Корнеев
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнеев