Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Корнеев

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнеев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнеев

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