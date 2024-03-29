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Мезинцов Егор Стефанович
Мезинцов Егор Стефанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Пол
Мужской
Отец
Мезинцов Стефан Миронович
1790 г.р.
Мать
Мезинцова Евдокия
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Мезинцов Стефан Миронович
Мать:
Мезинцова Евдокия
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