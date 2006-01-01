Ларионова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова Тамара

Ларионова Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

19 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манылов Порфирий Филатович

Мать: Рупасова Таисья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Валерий Васильевич

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