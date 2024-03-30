Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1814

Отец: Сметанин Иван Иванович

Мать: не указана

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
28.11.1836

Сын: Проскуряков Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Жуланова (Проскурякова) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Проскуряков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.