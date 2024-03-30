Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1814
Отец: Сметанин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1836
Сын: Проскуряков Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Жуланова (Проскурякова) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Проскуряков Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Проскуряков Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно