Кадочников Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1915
Дата смерти05.05.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
Отец: Кадочников Василий Михайлович
Вступление в колхоз
1929
Сельхозартель имени Сталина
Рождение ребёнка
13.08.1948
Сын: Кадочников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Фекла Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1974
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область