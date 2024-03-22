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Кадочников Николай Васильевич

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Место рождения

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

05.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Кадочников Василий Михайлович

Мать: не указана

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Вступление в колхоз
1929
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Сельхозартель имени Сталина
Рождение ребёнка
13.08.1948

Сын: Кадочников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Фекла Ильинична

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Анна Федоровна

Смерть
05.05.1974
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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