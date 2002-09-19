Кузнецов Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Евгений Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Андрей Иванович

Мать: Кузнецова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
25.02.1978

Сын: Кузнецов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1983

Дочь: Дургина Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Петровна

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