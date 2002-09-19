Кузнецов Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Андрей Иванович
Мать: Кузнецова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
25.02.1978
Сын: Кузнецов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1983
Дочь: Дургина Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно