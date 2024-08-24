Согрина (Куликова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСогрина (Куликова) Анисья Ивановна

Согрина (Куликова) Анисья Ивановна

Место рождения

д. Куликово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1883

Муж: Согрин Прохор Прокопьевич

Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Согрин Дмитрий Прохорович

Отец ребёнка: Согрин Прохор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Согрин Василий Прохорович

Отец ребёнка: Согрин Прохор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.