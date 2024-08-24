Согрина (Куликова) Анисья Ивановна
Место рожденияд. Куликово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1883
Рождение ребёнка
19.09.1884
Сын: Согрин Дмитрий Прохорович
Отец ребёнка: Согрин Прохор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Согрин Василий Прохорович
Отец ребёнка: Согрин Прохор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно