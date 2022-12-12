Агрипенна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мухин Петр Никитич
Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич
Смерть
Неизвестно