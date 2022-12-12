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Агрипенна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мухин Петр Никитич

Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мухин Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мухин Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мухин Николай Никитович

Отец ребёнка: Мухин Никита Никитич

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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