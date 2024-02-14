Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна
Место рожденияс.Колона, Базарский р-н, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недашковский Михась
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Недашковский Лука Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Старжинская (Недашковская) Ганна Лукинична
Отец ребёнка: Недашковский Лука Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1903
Дочь: Дидковская (Дидковская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Недашковская (Дидковская) Ева Михайловна
Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дидковский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич
Смерть
1931
Похороны
Неизвестно