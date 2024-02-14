Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Место рождения

с.Колона, Базарский р-н, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недашковский Михась

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недашковский Иван Лукич

Отец ребёнка: Недашковский Лука Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недашковский Лука Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидковский Михаил Лукич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Старжинская (Недашковская) Ганна Лукинична

Отец ребёнка: Недашковский Лука Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1903

Дочь: Дидковская (Дидковская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич

Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Недашковская (Дидковская) Ева Михайловна

Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дидковский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Дидковский Михаил Лукич

Смерть
1931
Похороны
Неизвестно

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