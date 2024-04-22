Стриколенко Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти12.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
21.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
13.07.1949
Сын: Стриколенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Смерть
12.04.1968
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)