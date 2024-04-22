Стриколенко Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стриколенко Владимир Яковлевич

Место рождения

Богуслав, Київська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

12.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Богуслав, Київська область
Рождение ребёнка
21.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
13.07.1949

Сын: Стриколенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Смерть
12.04.1968
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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