Авророва (Миловидова) Александра Ивановна Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

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Место рождения

Панфилово, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Миловидов Иван Платонович

Мать: Миловидова (Варваринская) Елизавета Ефимовна

Панфилово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович

Бракосочетание
14.10.1898

Муж: Авроров Николай Александрович

Панфилово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Фонд 590 опись 29 д 177 «1898 14 октября Окончивший курс Духовной семинарии Николай Александрович Авроров 28 лет и после умершего священника села Панфилово дочь Александра Ивановна Миловидова 17 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Авроров Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Авроров Борис Николаевич

Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Авророва) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Авроров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

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