Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авроров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович
Бракосочетание
14.10.1898
Фонд 590 опись 29 д 177 «1898 14 октября Окончивший курс Духовной семинарии Николай Александрович Авроров 28 лет и после умершего священника села Панфилово дочь Александра Ивановна Миловидова 17 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Авроров Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Авророва) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Авроров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Авроров Николай Александрович
Смерть
Неизвестно
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область