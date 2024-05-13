Завалюева Авдотья 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалюев Леонтий Артемович

Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Артем Фандеевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Завалюев Степан Артемович

Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Завалюев Матвей Артемович

Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Завалюева) Екатерина Артемовна

Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Завалюев Лев Артемович

Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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