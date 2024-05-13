Завалюева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалюев Леонтий Артемович
Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Завалюев Степан Артемович
Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Завалюев Матвей Артемович
Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Завалюева) Екатерина Артемовна
Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Завалюев Артем Фандеевич
Смерть
Неизвестно