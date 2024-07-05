Бабенко Алексей Иванович 01.09.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБабенко Алексей Иванович

Бабенко Алексей Иванович

Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

07.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: Бабенков Иван Яковлевич

Мать: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
20.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабенко (Орлова) Серафима Андреевна

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
07.01.1985
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.