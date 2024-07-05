Бабенко Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1907
Дата смерти07.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
Рождение ребёнка
20.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабенко (Орлова) Серафима Андреевна
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
07.01.1985
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область