Сорокин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Александр

Мать: Сорокина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Константин

Мать ребёнка: Уринова Светлана Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вазанова Юлия

Мать ребёнка: Уринова Светлана Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекбутаева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Уринова Светлана Умаровна

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