Сорокин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Александр
Мать: Сорокина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Константин
Мать ребёнка: Уринова Светлана Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вазанова Юлия
Мать ребёнка: Уринова Светлана Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекбутаева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Уринова Светлана Умаровна