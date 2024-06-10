Зубаревский Константин Васильевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубаревский Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Зубаревский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаревский Яков Константинович

Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровенкова (Зубаревская) Неонилла Константиновна

Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубаревская Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаревская Татьяна Вонифатовна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Королева (Зубаревская) Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна

Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
13.06.1869

Жена: Поликарпова Анна Степановна

Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
оба вторым браком. поручители: Андрей Семенов Королев Иван Степанов Васягин Андрей Абрамов Алексей Яковлев Васягин
Смерть
Неизвестно

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