Зубаревский Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Зубаревский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаревский Яков Константинович
Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровенкова (Зубаревская) Неонилла Константиновна
Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубаревская Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Королева (Зубаревская) Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Зубаревская Татьяна Вонифатовна
Бракосочетание
13.06.1869
оба вторым браком. поручители: Андрей Семенов Королев Иван Степанов Васягин Андрей Абрамов Алексей Яковлев Васягин
Смерть
Неизвестно