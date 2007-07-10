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Ромашов Алексей Андреевич

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Место рождения

Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

10.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Ромашов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Ромашова Нина Даниловна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Нина Даниловна

Смерть
10.07.2007
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