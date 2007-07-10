Ромашов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти10.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1956
Сын: Ромашов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Ромашова Нина Даниловна
Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашова Нина Даниловна
Смерть
10.07.2007