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Степкин Юрий Викторович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

15.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1971

Отец: Степикн Виктор Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
06.01.2004

Сын: Степкин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.2006

Сын: Степкин Георгий Юрьевич

Мать ребёнка: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.2016

Дочь: Степкина Марианна Юрьевна

Мать ребёнка: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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