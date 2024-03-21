Степкин Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения15.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1971
Отец: Степикн Виктор Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.2004
Мать ребёнка: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.2006
Мать ребёнка: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
09.06.2016
Дочь: Степкина Марианна Юрьевна
Мать ребёнка: Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна