Литвинов Никита Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1802
Дочь: (Литвинова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Кондратьевна