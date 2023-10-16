Литвинов Никита Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Никита Панфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Евдокия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.03.1802

Дочь: (Литвинова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Кондратьевна

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