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Волкова (Голева) Аграфена Михайлова

Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.06.1874

Дата смерти

После ?.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1874

Отец: Волков Михаил Яковлев

Мать: Титова Мария Федорова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Голев Иван Иванович

Отец ребёнка: Голев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Голев Степан Иванович

Отец ребёнка: Голев Иван Михайлов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1234 Метрическая книга приходов Богородицкого у. (сел: Александровское, Борятино; Ивановское, Зиновьево, Кресты; Казанское, Ивановское на Красивой Мече; Любимовка, Сретенское; Михайловс... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Голев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
08.08.1905

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Голев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Голев Василий Иванович

Отец ребёнка: Голев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Голев Иван Иванов

Отец ребёнка: Голев Иван Михайлов

Смерть
После ?.01.1913
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