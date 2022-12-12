Талдыкина (Подопринова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Подопринова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Захаровна

Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Захаровна

Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1915 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.04.1917 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Захар Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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