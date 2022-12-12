Талдыкина (Подопринова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Захаровна
Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Захаровна
Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.11.1915 ст.
Сын: Талдыкин Николай
Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.04.1917 ст.
Дочь: Талдыкина Мария
Отец ребёнка: Талдыкин Захар Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно