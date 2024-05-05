Кулагин Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулагин Дмитрий Николаевич
Мать: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулагина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.04.2024
Дочь: Кулагина Есения Никитична
Мать ребёнка: Кулагина Екатерина