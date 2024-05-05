Кулагин Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулагин Дмитрий Николаевич

Мать: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.04.2024

Дочь: Кулагина Есения Никитична

Мать ребёнка: Кулагина Екатерина

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