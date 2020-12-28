Лысова Денисенко Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1960
Отец: Денисенко Александр
Мать: Денисенко Любовь
Рождение ребёнка
28.07.1982
Отец ребёнка: Лысов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.07.1984
Дочь: Лысова Тюнина Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
29.03.1992
Отец ребёнка: Лысов Сергей Фёдорович