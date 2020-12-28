Лысова Денисенко Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Денисенко Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1960

Отец: Денисенко Александр

Мать: Денисенко Любовь

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Лысов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.07.1984

Дочь: Лысова Тюнина Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
29.03.1992

Сын: Лысов Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Фёдорович

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