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Москачев Виталий Георгиевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.08.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.12.1983

Жена: Москачева Тамара Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Познакомились на работе. Он - водитель, она - работала на почте, развозила документы по организациям
Смерть
Неизвестно
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