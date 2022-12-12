Москачев Виталий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.12.1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Познакомились на работе. Он - водитель, она - работала на почте, развозила документы по организациям
Смерть
Неизвестно