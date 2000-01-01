Щепин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1891

Жена: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.09.1897

Сын: Щепин Михаил

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Мертворожденная дочь

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Щепин Алексей

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.12.1906

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.08.1909

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анисья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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