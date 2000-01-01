Щепин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1891
Жена: Анисья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.09.1897
Сын: Щепин Михаил
Мать ребёнка: Анисья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Мертворожденная дочь
Мать ребёнка: Анисья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Щепин Алексей
Мать ребёнка: Анисья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анисья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия