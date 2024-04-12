Шабайкина Анна Чувырина
Место рождения
Дата рождения19.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1861
Бракосочетание
21.?.1881
Рождение ребёнка
03.05.1882
Сын: Белянин Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович
Рождение ребёнка
28.05.1884
Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1886
Сын: Белянин Павел Прокофьевич
Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1888
Дочь: Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: Евдокия Прокофьевна
Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Белянин Макар Прокофьевич
Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович
Бракосочетание
11.?.1894
Рождение ребёнка
21.03.1897
Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно