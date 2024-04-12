Шабайкина Анна Чувырина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Анна Чувырина

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1861

Отец: Чувырин Федор Артемьевич

Мать: Чувырина Гликерия Лаврентьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1881

Муж: Белянин Прокофий Степанович

Рождение ребёнка
03.05.1882

Сын: Белянин Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Белянин Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1886

Сын: Белянин Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1888

Дочь: Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: Евдокия Прокофьевна

Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Белянин Макар Прокофьевич

Отец ребёнка: Белянин Прокофий Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1894

Муж: Шабайкин Иван Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Шабайкин Никон Иванович

Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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