Славянова (Сорока) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славянова (Сорока) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Скорняково, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.10.1882

Дата смерти

18.01.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорняково, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1904 по 1909
Баку
Место жительства
По 1904
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1909 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.01.1941
Москва, город федерального значения Москва
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