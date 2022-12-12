Славянова (Сорока) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.10.1882
Дата смерти18.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1904 по 1909
Баку
Место жительства
По 1904
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1909 по 1918
Место жительства
С 1918
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1919
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.01.1941
Москва, город федерального значения Москва