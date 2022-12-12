Савин Афиноген Акиндинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти30.03.1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Савин Акиндин
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758
Сын: Афиногенов (финогеев) Еким (Иоаким)
Мать ребёнка: Савина Пелагея
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Сын: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Мать ребёнка: Савина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Афиногенов (финогеев) Михаил
Мать ребёнка: Савина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Афиногенов (финогеев) Кирилл
Мать ребёнка: Савина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Афиногенов (финогеев) Афанасий
Мать ребёнка: Савина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья
Смерть
30.03.1790
Таллин, Ревельский уезд