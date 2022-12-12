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Савин Афиноген Акиндинов

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Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

30.03.1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Савин Акиндин

Мать: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758

Сын: Афиногенов (финогеев) Еким (Иоаким)

Мать ребёнка: Савина Пелагея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Сын: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Мать ребёнка: Савина Пелагея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Афиногенов (финогеев) Михаил

Мать ребёнка: Савина Пелагея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Афиногенов (финогеев) Кирилл

Мать ребёнка: Савина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Афиногенов (финогеев) Афанасий

Мать ребёнка: Савина Пелагея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья

Смерть
30.03.1790
Таллин, Ревельский уезд
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