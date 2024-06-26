Бойко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Валентина Васильева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Федор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Татьяна Васильева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Наталья Васильева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Дарья Васильева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Шевцова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шевцов Василий

Смерть
Неизвестно

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