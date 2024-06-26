Бойко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Валентина Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Татьяна Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Наталья Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Дарья Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Шевцова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шевцов Василий
Смерть
Неизвестно