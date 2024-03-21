Барышникова (Губская) Анна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышникова (Губская) Анна Кондратьевна

Барышникова (Губская) Анна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губский Кондрат Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.