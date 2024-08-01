Терещенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Никита

Рождение ребёнка
26.09.1883

Дочь: (Терещенко) Устинья

Отец ребёнка: Терещенко Никита

Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Терещенко Тихон

Отец ребёнка: Терещенко Никита

Рождение ребёнка
26.12.1893

Сын: Терещенко Ефим

Отец ребёнка: Терещенко Никита

Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: (Терещенко) Анна

Отец ребёнка: Терещенко Никита

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: (Терещенко) Марфа

Отец ребёнка: Терещенко Никита

Смерть
Неизвестно

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