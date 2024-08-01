Терещенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терещенко Никита
Рождение ребёнка
26.09.1883
Дочь: (Терещенко) Устинья
Отец ребёнка: Терещенко Никита
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Терещенко Тихон
Отец ребёнка: Терещенко Никита
Рождение ребёнка
26.12.1893
Сын: Терещенко Ефим
Отец ребёнка: Терещенко Никита
Рождение ребёнка
18.06.1897
Дочь: (Терещенко) Анна
Отец ребёнка: Терещенко Никита
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: (Терещенко) Марфа
Отец ребёнка: Терещенко Никита
Смерть
Неизвестно