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Локтев Владимир Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1956

Дата смерти

11.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.
1982 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956

Отец: Локтев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1982

Дочь: Камиля Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1982

Сын: Локтев Камиль Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.07.1997
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище, городской округ Домодедово, Московская область, Россия
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