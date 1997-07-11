Локтев Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1956
Дата смерти11.07.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956
Отец: Локтев Матвей
Рождение ребёнка
15.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1982
Дочь: Камиля Владимировна
Рождение ребёнка
?.03.1982
Сын: Локтев Камиль Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.07.1997
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище, городской округ Домодедово, Московская область, Россия