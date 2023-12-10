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Колотов Степан Никонович
Колотов Степан Никонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Мужской
Отец
Колотов Никон Яковлевич
1739 г.р.
Мать
Колотова (Аксенова) Зиновия
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Колотов Никон Яковлевич
Мать:
Колотова Зиновия
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