Приходько Виктор
Место рожденияс. Ванновка, Чимкентской обл.
Дата рождения31.08.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1955
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.08.1978
Рождение ребёнка
26.03.1979
Дочь: Сушко (Приходько) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Приходько (Киньшина) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
04.09.1986
Дочь: (Приходько) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Приходько (Киньшина) Ольга Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно