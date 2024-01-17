Приходько Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Виктор

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Место рождения

с. Ванновка, Чимкентской обл.

Дата рождения

31.08.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1955

Отец: Приходько Анатолий Иванович

Мать: Приходько (Татаринцева) Валентина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.08.1978

Жена: Приходько (Киньшина) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
26.03.1979

Дочь: Сушко (Приходько) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Приходько (Киньшина) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
04.09.1986

Дочь: (Приходько) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Приходько (Киньшина) Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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