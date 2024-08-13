Любутов Козьма Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутов Козьма Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

1890 г.р.
1896 г.р.
1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любутов Поликарп Петрович

Мать: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична

Рождение ребёнка
1890

Сын: Любутов Иван Козьмич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична

Рождение ребёнка
1896

Сын: Любутов Петр Козьмич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична

Рождение ребёнка
30.07.1902

Дочь: (Любутова) Евдокия Козьминична

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична

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