Любутов Козьма Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Любутов Иван Козьмич
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична
Рождение ребёнка
1896
Сын: Любутов Петр Козьмич
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична
Рождение ребёнка
30.07.1902
Дочь: (Любутова) Евдокия Козьминична
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Варвара Никитична